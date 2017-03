Os candidatos preferidos em S. João da Madeira

Alunos do Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, em S. João da Madeira conquistaram votos através da realização de cartazes e sessões de esclarecimento

Durante a campanha eleitoral os alunos do 4.º ano, do Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, em São João da Madeira apoiaram os títulos: O Senhor do seu Nariz e Outras Histórias, O Diário de um Banana (Vol. 1) e A Girafa que comia Estrelas.

Os apoiantes poduziram ainda cartazes de apoio em defesa dos seus candidatos favoritos e organizaram sessões de esclarecimento.