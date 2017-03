Pernes está ao rubro

Na fase final para se eleger o «livro mais fixe» a nível nacional, a campanha eleitoral na EB D. Manuel I – Pernes, do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Santarém, está ao rubro!

Através de cartazes, distribuição de marcadores, divulgações em powerpoint, entre outras atividades, cada grupo de alunos envolvido procura divulgar o seu livro preferido. São vários os candidatos apoiados: O Diário de Anne Frank, A Menina do Mar, A Avozinha Gangster, Ulisses, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, O Diário de um Banana, O Diário de um Banana: Um Dia de Cão (Vol. 4), As Gémeas no Colégio de Santa Clara (Vol. 1) e O Dragão.

É com uma campanha eleitoral ativa que os alunos de 2º e 3º ciclo esperam (con)vencer!