Há quatro candidatos em destaque na Escola Básica n-º2 de Condeixa

«O Rapaz de Bronze», «As Gémeas no Colégio de Santa Clara (Vol.1)», «Os Piratas - Teatro» e «Pedro Alecrim», são as escolhas da Escola Básica n-º2 de Condeixa-a-Nova

José Caria

Na Escola Básica nº2 de Condeixa-a-Nova, os alunos também estão a lutar para elegerem os seus candidatos.

As várias turmas envolvidas já participaram em sessões de esclarecimento e fizeram os cartazes, afixados por toda escola.

Durante um comício, alunos do 5.ºB e do 6.ºD, fazem ouvir a sua voz e argumentam a favor dos seus candidatos de eleição.

Leonor Baptista, 10 anos, e Anita Costa, 11 anos, do 5.ºB, estão a fazer campanha eleitoral pelos livros «O Rapaz de Bronze», de Sophia de Mello Breyner Andresen e «As Gémeas no Colégio de Santa Clara (Vol. 1)», de Enid Blyton, respetivamente.

O rapaz estátua que habita num jardim maravilhoso e que à noite ganha vida é a parte preferida de Leonor, sobre o conto de Andresen. «A aventura, as personagens… é mágico», defende.

Entretanto Anita apela ao voto no primeiro volume da coleção das gémeas. «Gosto de todos os livros da coleção, mas quando me inscrevi estava a ler este, agora já vou no sexto. Este livro ensinou-me a ser menos teimosa, porque no início as gémeas foram para esta escola contrariadas, mas depois passaram a adorar», explica Anita. «Muitas vezes os pais sabem o que é melhor para nós», conclui.

Sobre o projeto, Anita confessa que inicialmente não se apercebeu de tudo o que iria implicar. «Escrevi um texto sobre o meu livro preferido e só depois é que percebi que isto ia ser uma trabalheira… mas no bom sentido, estou a gostar!».

No 6.ºD, Laura Lourenço, 12 anos, apoia o livro «Os Piratas – Teatro», de Manuel António Pina. É o seu livro favorito de sempre, já tinha lido há muito tempo e voltou a lê-lo mais recentemente a propósito do «Miúdos a Votos», deixando-se conquistar pelo suspense da história.

Já o título «Pedro Alecrim», sobre um menino em idade escolar, de António Mota, é apenas um dos livros favoritos de Francisca Santos, 11 anos. «Identifico-me muito com a personagem principal», diz a leitora.

