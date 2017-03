Frente a frente

Duas turmas da Escola Básica de Santa Clara, em Évora, trocam argumentos sobre o livro de que mais gostam: O 6.ºA faz campanha eleitoral pelo livro «A Menina do Mar»; já o 6.ºB não têm dúvidas que «Rosa, Minha Irmã Rosa», será o título vencedor nas eleições de 17 de março

Na EB 2, 3 de Santa Clara, em Évora, há um duelo literário entre o 6.ºA e o 6.ºB. Nesta escola, que já foi um convento, os corredores misteriosos levam até à biblioteca, onde se realiza a sessão de esclarecimento da campanha eleitoral de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?»

«A Menina do Mar é um conto de arrasar», cantam Gonçalo Cunha, Clara Casaco, Matilde Martins, Leonor Sepanas, Carolina Marques e Inês Ferreira, do 6.ºA. Os alunos gostam especialmente desta história por valorizar a amizade, a saudade e a busca da felicidade. «Mostra como pessoas completamente diferentes também podem ser amigas», explicam.

Sobre o livro Rosa, Minha Irmã Rosa, Mariana Amante, Teresa Ramalho e Maria do Rosário Barradas, do 6.ºB, gritam: «Não sejas tonto, lê este conto!». As apoiantes do livro apresentaram a história de Mariana, uma menina de 10 anos, cujo mundo muda quando nasce a irmã, Rosa. «É um livro com o qual nos identificamos e que fala da importância da família», afirmam.

O título A Menina do Mar está nomeado na lista do 1.ºciclo com o código A18 e no 2.ºciclo, com o código B21.

O livro Rosa, Minha Irmã Rosa está nomeado na lista do 2.ºciclo, com o código B31.