Campos de férias: será que o meu filho sobrevive?

Sim, sobrevive e, provavelmente, vem de lá ainda mais forte! Esta é a opinião da psicóloga Inês Afonso Marques, que aponta os benefícios de frequentar um campo de férias

O verão é uma altura propícia para novas experiências, que fogem à rotina do resto do ano e que nos enchem de entusiasmo.

Frequentar um campo de férias pode ser uma dessas experiências e os benefícios em frequentá-los são reais: as crianças crescem e desenvolvem-se sempre que saem da sua zona de conforto. É uma oportunidade para porem à prova as suas competências sociais e desenvolverem novos recursos a nível emocional.

Autonomia Quando, durante uma semana, dormem fora de casa, têm de se habituar, por exemplo, a escolher a roupa que vão vestir e a gerir o seu tempo. Perto dos pais, são estes normalmente que se encarregam destas tarefas.

Desenvolvimento das relações sociais Afastados dos pais, as crianças e jovens terão de se habituar a estabelecer relações com outros adultos e a desenvolver amizades com os seus pares. Este é um grande desafio para os mais tímidos.

Aquisição de competências emocionais Num campo de férias, fora da sua zona de conforto, acabam por desenvolver competências emocionais, pois têm de lidar com as saudades da família, a frustração de perderem em atividades como jogos, e a capacidade de trabalhar em equipa.

Conselho para os pais Para a criança ou o jovem desenvolverem as suas competências, têm de ter oportunidade para isso. Neste contexto dos campos de férias, eles estão habitualmente seguros e protegidos, mas têm novos desafios pela frente. Vão ter de lidar com as suas próprias dificuldades. Se não lhes dermos momentos e estímulos para desenvolver as competências que têm em défice (responsabilidade e autonomia, por exemplo ), estamos a alimentá-las.