Queres saber mais sobre a vida de Calouste Gulbenkian?

Os Jardins da Gulbenkian são bem conhecidos, mas sabias que se chamam assim por causa do seu fundador, cuja herança esteve na origem da Fundação Calouste Gulbenkian, que se dedica à divulgação cultural? Se ficaste curioso, então este espetáculo é mesmo para ti.

Chama-se «O Homem das mil moradas» e, através de várias peças de arte vai-te contar episódios memoráveis da vida do Fundador, que aconteceram em várias cidades onde viveu. Constantinopla, Londres, Paris e Lisboa, viagens ao Egito, à Palestina, ou à Síria são alguns dos destinos por onde se viaja, pela mão da atriz Leonor Cabral, que consegues ver no vídeo a baixo.

Além da viagem geográfica, podes contar também com história do século XX e muitos factos culturais, entre o Oriente e Ocidente. A atividade é para toda a família:as crianças dos 6 aos 12 anos pagam 3€, e os pais 5€. A sessão das 11h50, no dia 27 de outubro, será em língua gestual portuguesa para o público surdo. A sessão das 11h50, no dia 1 de novembro, é aberta a todos os participantes.