«Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» está de regresso

No ano em que os pais e professores vão votar para a Assembleia da República, filhos e alunos vão poder eleger os livros de que mais gostam! Esta iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares, que se realiza pela quarta vez, promove cruza leitura com cidadania. Afinal, quanto mais livros lemos mais livres somos...

«Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» é uma iniciativa conjunta da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares. O objetivo é fomentar o gosto pela leitura e, simultaneamente, fazer perceber como se organizam e para que servem umas eleições.

Numa tentativa de combater a abstenção e a iliteracia, «Miúdos a Votos» desenrola-se em várias etapas, que correspondem às mesmas etapas de um processo eleitoral político.

Este projeto, que se realiza em 2019-2020 pela quarta vez, reveste-se este ano de especial importância, visto que em outubro se realizam eleições legislativas em Portugal, e, portanto, o tema das eleições será muito falado.

As escolas que aderirem a esta iniciativa irão recebendo, ao longo do ano, material de apoio relacionado com a temática. A iniciativa conta com o apoio da Comissão Nacional de Eleições, Plano Nacional de Leitura. Fundação Calouste Gulbenkian e Rádio Miúdos.