Escola à vista: 5 dicas para regressar às aulas em grande

Passar do “modo férias” – em que acordamos e nos deitamos tarde e o tempo é gasto com diversão ou a fazer nada – para dias de obrigações e rotinas pode ser complicado. Mas se optares por um período de transição em que calmamente te habituas às novas rotinas, entras no ritmo com descontração. Vamos por partes:

Afixa o horário

Já tens o horário escolar para este ano? Afixa-o em vários sítios – por exemplo, no teu quarto e na porta do frigorífico. Regista as atividades extra para mais facilmente visualizares tudo o que tens a fazer e também um horário para trabalhos de casa e estudo.

Prepara o local de estudo

Uma mesa, uma cadeira confortável, um candeeiro e uma pequena estante ou gavetas em qualquer local da casa, eis o que precisas. É neste espaço que deves guardar tudo o que está relacionado com a escola, incluindo a mochila, quando chegas a casa – assim saberás sempre onde encontrar tudo o que precisas. Se conseguires, cria um painel de parede onde colocas o horário escolar, as datas dos testes e trabalhos para entregar ou os aniversários dos amigos. Se quiseres ser mais minucioso ainda, fica a conhecer neste artigo 11 dicas para o local de estudo ideal.

Veste, despe e escolhe

Setembro é uma ótima altura para experimentares as roupas e sapatos de outono e inverno e perceberes o que já não te serve. Podes aproveitar e fazer uma passagem de modelos para a família. Ao tirares do armário o que já não usas, consegues mais espaço no quarto e tornar-se mais rápido a escolha do que vais vestir em tempo de aulas. Se não tens irmãos mais novos, sugere aos teus pais que vendam o que não precisas em lojas ou sites de artigos em segunda-mão e consegue dinheiro para uma mochila nova ou para aquele casaco de que tanto gostas.

Reutiliza o material

Não faz sentido gastar dinheiro em coisas que já tens e comprar coisas novas só prejudica o ambiente. Testa as canetas de feltro e esferográficas, afia os lápis e limpa as borrachas (com detergente e uma esponja para louça ou numa parede áspera na rua, como se estivesses a apagá-la). Aproveita as folhas vazias dos cadernos do ano anterior para os rascunhos e exercícios do novo ano e faz uma lista dos materiais que tens em casa para evitar compras desnecessárias. Se quiseres dar uma "nova cara" aos teus cadernos ou livros, vê aqui 3 formas de decorar o caderno da escola e também como fazer capas de livros originais.

Manhãs tranquilas

Habitua-te a preparar de véspera a roupa e mochila para o dia seguinte e, nos primeiros dias de aulas, põe o despertador a tocar 10 minutos mais cedo do que aquilo que achas que precisas. Ficas com tempo para te vestires, tomares o pequeno-almoço e fazeres a higiene calmamente, além de que chegas à escola menos sonolento e com níveis de concentração mais elevados. Aos poucos, vais ficando mais rápido e podes programar o despertador para uns minutos mais tarde. Mas se achas que vais estar MESMO preguiçoso ou preguiçosa nestes primeiros dias, temos 6 ideias preciosas para ganhar tempo de manhã.