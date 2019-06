Vem dar a mão à floresta no Parque da Serafina, em Lisboa

Amanhã há um programa diferente em Lisboa para quem gosta do meio ambiente: entre as 10H00 e as 18H00, no Hello Park - que fica no Parque da Serafina, no Monsanto - assinala-se o dia do projeto «Dá a Mão à Floresta».

Com entrada gratuita, o programa do evento integra várias atividades como por exemplo a experiência de fazer uma corrida pela floresta, experimentar escalada ou participar numa atividade de arborismo. E há uma grande surpresa: Paulo Vintém, que deves conhecer, é embaixador do projeto! E por isso, ao longo do dia, podes contar vê-lo por lá a cantar algumas músicas criadas especialmente para o dia!

O projeto «Dá a Mão à Floresta» foi lançado pela primeira vez no Ano Internacional da Floresta, que se celebrou em 2011, e faz parte da política de Responsabilidade Social e Ambiental da The Navigator Company. O grande objetivo é, através de diversas ações, «aproximar a empresa do público mais jovem das regiões onde está inserida e de toda a comunidade urbana, chamando a atenção de todos para a importância e necessidade de proteger a floresta, valorizar os produtos de base florestal, onde está inserido o papel, bem como preservar o ambiente».