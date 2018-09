Salva os teus livros e ajuda a AMI!

A AMI é uma associação privada (aquilo que se chama uma organização não governamental, o que quer dizer que não depende do Governo) que ajuda as pessoas a lutarem contra a pobreza em Portugal e em vários pontos do mundo.

Para conseguir dinheiro para as suas ações, a AMI vende algo que te pode ser muito útil: um Kit Salva-Livros, com películas transparentes para forrares o teu material escolar sem teres de usar cola ou tesoura. O kit dá para 10 livros e custa 6 euros. Desse valor, 1 euro vai inteirinho para projetos que apoiam crianças e jovens em Portugal. Ou seja: por cada kit que comprares, estás a ajudar alguém com 1 euro, entregando esse dinheiro à AMI, que sabe como aplica-lo da melhor forma.

É possível encomendar o Kit Salva-Livros pela internet, na loja online da AMI, em https://ami.org.pt/loja/livros/kit-salva-livros. E, como és leitor da VISÃO Júnior, damos-te um código que permite comprar o kit sem ter de se pagar portes do correio: kids-kit.