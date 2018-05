VISÃO Júnior de maio

Notícias Os filmes que se estreiam este mês nas salas de cinema estão carregados de heróis do passado, do presente e do futuro. Estas e outras notícias futuras e passadas

Para que servem as provas de aferição? Se estudas no 2.º, no 5.º ou no 8.º ano, vais fazer em breve provas de aferição. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, explica para que elas servem e porque existem

Tomás, o campeão Aos 12 anos, Tomás Amaral ganhou uma medalha de ouro numa competição internacional de ginástica aeróbica, em que participavam os melhores atletas da Rússia e da Roménia. Foi a primeira vez que um português a conquistou!

Que animais dão puns? Por muito que nos custe admitir, toda a gente dá puns. É tão embaraçoso que às vezes culpamos os gatos ou os cães. Já o periquito... não dá. Os cientistas descobriram que alguns bichos não dão puns, que outros o fazem para comunicar e outros ainda para… sobreviver!

10 medos estranhos Tens medo do escuro? De filmes de terror? De aranhas? Quando o medo é muito forte, dá-se-lhe o nome de fobia, porque nos faz sentir fisicamente mal. E há fobias de coisas que provavelmente nem sequer imaginas: de espelhos, de bonecos, de umbigos…

Mais mistérios do Espaço Sabias que existem planetas fora do nosso sistema solar? Chamam-se exoplanetas. Foi isso que descobriu quem participou em mais uma sessão do Iastro Júnior, uma iniciativa da VISÃO Júnior e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que decorreu no Planetário do Porto. Aqui fica um passo a passo de algumas coisas que aprendemos!

APPS para exploradores Se gostas de coleções e de explorar o mundo lá fora, temos duas aplicações incríveis para ti

«Miúdos a Votos»: E o vencedor é… Os resultados nacionais de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» só vão ser conhecidos no dia 30. Agora, juntam-se os resultados de todos os votos expressos pelos alunos em centenas de escolas, a 23 de abril. Mas já há dois vencedores: a leitura e a cidadania

Afogados em plástico Se continuarmos a usar tantos objetos de plástico, calcula-se que em 2050 haja mais plástico nos mares do que peixes. É altura de dizer «basta!». O que tu podes fazer para ajudar a mudar esta praga

Um Dia na História de Portugal: 28 de Maio de 1926 Neste dia foi instaurada uma ditadura que havia de durar… 48 anos!

Teste: Tens coisas de adulto? Ser adulto está só a alguns anos de distância. Será que já te estás a transformar num deles?

Enviados especiais Com planos para ser pediatra e escritora, Beatriz, 11 anos, veio de Abrantes a Lisboa para entrevistar a sua escritora preferida, Alice Vieira

Filha de chef sabe cozinhar Quando está na cozinha lá de casa, o cozinheiro Henrique Sá Pessoa pede ajuda à Inês. Isso não acontece apenas no programa de televisão «Chef de Família», que junta pai e filha em frente aos tachos

Novos livros Cinco sugestões de histórias chegadas às livrarias

Observa e Descobre Consegues encontrar todas as letras do alfabeto no desenho que publicamos?

Factos loucos

Jogos Desafios para cabeças molhadas

O mistério da impressora desaparecida O Cabo Lince descobre como se volatilizou uma máquina de fotocópias

Passatempos Ganha livros e jogos

Vamos Rir Anedotas

