«O Principezinho» versus «O Gigante Egoísta»

Da Escola Básica da Boucinha, em Rio Tinto, concelho de Gondomar, chegaram-nos estes dois vídeos de apelo ao voto em dois candidatos de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?».

As várias turmas do primeiro ciclo têm participado com empenho na campanha «Miúdos a Votos», e no próximo dia 20 a turma do 4.ºC vai apresentar um teatro de fantoches.

Podes ver aqui também os cartazes feitos pelos alunos.

Convidamos-te a seguir a campanha eleitoral desta escola no blog «A Pegada do Livro».