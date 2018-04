Vem desvendar os mistérios do Espaço

Exoplaneta é o nome dado aos planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol. Ou seja, é um planeta que não faz parte do nosso sistema solar.

Esse vai ser o tema da próxima sessão do IAstro Júnior, uma organização da VISÃO Júnior e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, à qual tu e os teus pais podem assistir gratuitamente. Basta que se inscrevam!

Local: Planetário do Porto - Centro de Ciência Viva, Rua das Estrelas, 4150-762 Porto

Dia: Sábado, 14 de abril, 18h

INSCREVE-TE aqui.

Entrada gratuita!

Sabias que...

... hoje já se conhecem mais de 3 500 exoplanetas e muitos deles foram descobertos com a ajuda de investigadores portugueses?

... a nossa galáxia se chama Via Láctea?

... todas as estrelas que vemos a olho nu pertencem à nossa galáxia?

Os investigadores

Nuno Santos

Sou especialista no estudo e procura de exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas. Desde pequeno quis ser astrónomo. Sempre me fascinaram os mistérios do Universo: o que está longe, no espaço e no tempo. Durante parte da adolescência comecei por observar o céu como astrónomo amador: um par de binóculos e um pequeno telescópio (fabricado por mim) eram o suficiente sonhar. Depois decidi que queria levar o assunto mais a "sério", e ingressei no curso de Física. Seguiu-se um mestrado e um doutoramento em Astronomia e Astrofísica. Terminados os estudos, tive então a oportunidade de construir em Portugal uma equipa que trabalha na pesquisa de exoplanetas. Trabalhamos todos para um dia conseguir encontrar um outro planeta como a Terra, a orbitar um outro Sol, e talvez, talvez... Descobrir se nele não existirá vida!

Susana Barros

Fiz a licenciatura em Física e Matemática Aplicada na Universidade do Porto. De seguida tirei o doutoramento em Física na Universidade de Warwick, no Reino Unido. Depois comecei a procurar planetas fora do sistema solar, primeiro como investigadora em Belfast, no Reino Unido, e depois em Marselha, na Franca, antes de voltar para Portugal. Agora faço investigação no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e continuo a estudar novos planetas. No meu tempo livre gosto de ler e fazer ioga.

Sérgio Sousa

Estudei Física e Matemática Aplicada na Universidade do Porto. Na mesma universidade fiz o mestrado e doutoramento em Astronomia. Quando era pequeno gostava de consolas e de histórias de ficção científica. Hoje sou astrofísico no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e trabalho na descoberta e caraterização de novos planetas fora do nosso sistema solar. No meu tempo livre, ainda gosto de jogar no computador.