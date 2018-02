Visão Júnior de março

Notícias Acontecimentos passados e futuros. A agenda de março.

Novos livros Cinco sugestões de histórias chegadas às livrarias

Observa e Descobre Consegues encontrar todas as letras do alfabeto no desenho que publicamos?

Desporto: campeões de futsal Portugal tornou-se campeão europeu de futsal e Bruno Coelho é o herói dessa vitória portuguesa. Tem vivido nas nuvens desde aí, mas desceu à Terra para responder às perguntas dos nossos três repórteres

10 profissões estranhas Já pensaste em testador de caixões ou provador profissional de comida de cão?

Como nascem as estrelas? Na primeira sessão de 2018 do IAstro, descobrimos muita coisa sobre os fascinantes pontos luminosos que vemos à noite no céu, com os investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

IAstro de Março A 17 de março, uma nova viagem pelo Espaço, desta vez para descobrirmos mais sobre as galáxias

Thiago, o pianista Thiago tem 11 anos e toca piano desde os dois. Já ganhou vários prémios internacionais de música, e os professores dizem que ele é um génio. Mas uma vizinha está sempre a chamar a polícia porque diz que ele faz muito barulho

Descobre o Intruso Em cada uma das imagens publicadas, existe algo que não devia lá estar. O que é? Arranja uma lupa e segue as pistas...

Miúdos a Votos! Estão escolhidos os livros concorrentes à votação nacional de «Miúdos a Votos!: Quais os livros mais fixes?»

Queres ser consultor da Júnior? Estamos à procura de leitores que nos deem a sua opinião sobre a revista

Os nossos ‘Dinos’ Na Lourinhã, abriu um parque temático dedicado em exclusivo aos dinossauros. Entre os 120 modelos à escala real estão várias espécies que viveram em Portugal há muitos milhões de anos. Vamos descobrir como eram estes pré-históricos que andaram por cá?

Brincar no Dia das Mentiras Aproveita o Dia das Mentiras, 1 de abril (que neste ano é Dia da Páscoa), para te divertires. Descobre como inventar uma história em que toda a gente vai acreditar

Factos loucos

Um dia da História de Portugal Milhares de habitantes do Porto, fugindo aos soldados franceses, morreram afogados no rio Douro

Cinema: ‘Uma Viagem no Tempo’ É já no dia 8 que se estreia Uma Viagem no Tempo, um novo filme da Disney que vai levar-te para mundos desconhecidos

Outros filmes para a Páscoa Há muitos filmes novos nas salas de cinema n este mês – e há até um festival de cinema com uma secção a pensar em pessoas como tu

Ideias: prendas para o Dia do Pai Como os pais não são todos iguais, damos-te três sugestões de presentes para lhes ofereceres no dia 19. Uma coisa é certa: o teu pai é o melhor do mundo!

Teste: Já posso ir para a escola sozinho? Achas que já estás pronto para ir para a escola sem levares os teus pais ou avós atrás? Responde a este teste e descobre

SOS Estudar Nunca te apetece estudar? Esforças-te e não consegues bons resultados? Achas que és capaz de ter notas ainda melhores? Faz este teste a fim de perceberes aquilo que deves alterar para o teu estudo ser mais eficaz!

Jogos Desafios para cabeças primaveris

Passatempos Ganha livros e jogos

Vamos Rir Anedotas