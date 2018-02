'Sigam os vossos sonhos'

Karol Sevilla, atriz mexicana de 18 anos, foi entrevistada pelas repórteres da júnior de fevereiro, Denise Romano, de 13 anos e Inês D'Alte, de 12.

A atriz tinha apenas 15 minutos para a entrevista, o que não impediu as nossas repórteres de fazerem o seu trabalho. No início, o nervosismo, a ansiedade e a emoção tomaram conta de Denise e Inês. Após um minutos, já falavam com tranquilidade, entre abraços e gargalhadas!

Karol confessou-lhes que, ao contrário de muitas atrizes, só percebeu que tinha jeito e gosto pela representação e pela música depois da avó pedir-lhe muitas vezes para cantar e dançar para si.

Lê a entrevista na VISÃO Júnior de fevereiro, já nas bancas.