Não sabes o que vais fazer estas férias?!

SE VIVES EM LISBOA

1. Podes participar nas Oficinas de Verão do Museu Nacional de Arte Antiga. Cada oficina dura dois dias, das 10h às 17h. Há muito por onde escolher, desde atividades relacionadas com cinema, jogos de memória, desenho com vários materiais, e, até, criação de jogos antigos. Até dia 28, tens a oportunidade de participar, mas as inscrições têm de ser feitas até dois dias antes de cada oficina e tens de ter entre 7 e 12 anos. O valor da inscrição por oficina e por pessoa é €15.

2. Se gostas de arte e de teatro e tens entre 6 e 16 anos, ainda te podes inscrever nos Workshops de Artes Performativas, no Instituto Superior de Agronomia. O objetivo é conhecer novas experiências artísticas. Todas as sextas há a apresentação de uma peça de teatro, preparada durante a semana. O workshop tem duração de 5 dias, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e o preço é € 135.

3. A partir das obras de arte do Museu Coleção Berardo, instalado no Centro Cultural de Belém, vais poder trabalhar o desenho, a pintura e a escultura. Também terás a oportunidade de aprender a fazer animação e fotografia. As atividades decorrem até 8 de setembro, das 9h30 às 17h. O preço, por semana, é €135 (mais €5 de seguro), com almoço incluído, mas só podes participar se tiveres entre 4 e 13 anos.

Beatriz Correia

4. Gostas de animais e tens entre 3 e 16 anos? Até 8 de setembro, os campos de férias do Jardim Zoológico estão abertos a quem quiser participar e conhecer as caraterísticas de vários animais, de forma divertida, bem como a importância do meio ambiente. O programa também envolve atividades mais calmas, como pinturas, concursos e debates, mas, para os mais aventureiros, há brincadeiras ao ar livre, peddy-papers e jogos de pista. Se queres participar cinco dias, o valor é de €190, mas se preferes apenas quatro, desce para €154.

5. Para os mais crescidos, dos 12 aos 19 anos, as férias podem ser um pouco diferentes e criativas! O Studio 8A, em Lisboa, tem programas de uma semana para quem gostar de fotografia. O valor, por semana, é de €99.

6. No Museu da Carris, vais poder viajar no mundo dos transportes, e com direito a passaporte! O programa, de uma semana, inclui ainda um conjunto de atividades artísticas, expressão corporal e jogos. A primeira semana começa no dia 17, a segunda no dia 24. Tens de ter entre 4 e 10 anos para participar. O preço é de €65 por participante, mas se levares um irmão, o valor é apenas €55 por cada um.

SE VIVES NO PORTO

1. O campo de férias na BBDouro, em Vila Nova de Gaia, garante uma semana (ou mais) de vela, aprendendo a navegar num pequeno barco. Podes participar até 1 de Setembro, se tiveres entre 5 e 15 anos. É importante não esquecer os chinelos, o protetor solar, o chapéu e a toalha! O preço, para uma semana, com almoço incluído, é de €130, e, para duas, de €225.

2. Se tens entre 6 e 9 anos, o Teatro Nacional São João convida-te a participar numa oficina criativa. É uma oportunidade para saberes como se cria uma peça de teatro: durante 5 dias terás experiências desde a escrita à representação. No final, é apresentado um espetáculo às famílias. Os ateliês decorrem até dia 21. O preço é de €70.

3. Desporto, jogos de água, jogos tradicionais, jogos didáticos e muito mais! No Club Desportivo Nun'Álvares, no Porto, podes passar um verão cheio de animação e ainda aprendes novas modalidades desportivas e trabalhas em equipa. Tens todo o verão, até 1 de setembro, para participar, se tiveres mais de 5 anos e menos de 16. O preço é de €50 por semana.