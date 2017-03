O que podes ganhar com a VISÃO Júnior deste mês?

Tens até dia 31 de março para participares nos quatro passatempos que te propomos na VISÃO Júnior deste mês. Para isso só tens de recortar o selo do passatempo que te interessa (o selo está na página 64). E claro, tanto podes participar naquele que tem o prémio que mais gostas, como podes querer enviar trabalhos para os quatro passatempos. Ficamos à espera!

E o que podes ganhar este mês?

Minifiguras «Batman: O Filme»

Conheces o Lobster-Lovin' Batman, a Pink Power Batgirl, o Dick Grayson, o Joker, o comissário Gordon, a Barbara Gordon ou a Harley Quinn? Estas são algumas das personagens que te podem calhar se fores um dos vencedores deste passatempo.

Livros «O convidador de pirilampos»

Cientistar é uma palavra inventada por um menino que vivia na floresta com o seu avô. Ele tinha medo do escuro. Mas apesar disso conseguiu atravessar a floresta e inventar uma forma de falar com os pirilampos.

Livros «Palavra de Rato»

Isaías é um rato de laboratório que sabe ler e escrever e ainda por tem pelo azul. Ser mais diferente do que isto é difícil. Farto da vida no laboratório, foge e fica sozinho. Mas conhece uma miúda muito invulgar que o vai ajudar.

Livros «Cocó, Uma História Natural (daquilo de que não se fala)»

Todos o fazemos mas poucos gostam de falar sobre ele. Não é o caso da VISÃO Júnior. E por isso achámos que ias gostar de saber tudo sobre o cocó. Não é tão nojento como pode parecer. O cocó é algo bastante importante para a nossa saúde. Este livro explica-te tudo...