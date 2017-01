«Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban», de J. K. Rowling

Daquela vez Harry Potter não conseguira conter-se. Quebrara uma das regras principais de Hogwarts - não exercer técnicas de feitiçaria fora dos muros da escola. Mas aquela detestável Tia Marge merecia permanecer umas boas horas suspensa no tecto da sala dos Dursleys, inchada como um balão. Além disso já faltavam poucos dias para recomeçar as aulas. Mas o seu terceiro ano não irá ser fácil. Da prisão de Azkaban fugira o feroz Sirus Black, um dos mais fiéis seguidores do assustador Lord Voldemort para o que Harry Potter continuava a ser o alvo favorito

Livro nomeado para o 3.º ciclo