O Algarve que vale mesmo a pena conhecer: Guia grátis com a VISÃO

Se, como muitos milhares de portugueses, vai a caminho do Algarve ou conta ir, não pode perder esta oferta da VISÃO. Trata-se de um guia para quem vai de férias para a região, com o Algarve que vale a mesmo a pena conhecer. Dos clássicos de sempre às últimas novidades, o volume inclui todos os sítios que não pode perder: restaurantes, lojas, bares e discotecas, passeios ao ar livre, hotéis e casas de campo.

Um guia selecionado, credível, fácil de consultar e para guardar, dividido em três partes: Barlavento, Algarve Central e Sotavento.

Conteúdos:

>> Do Barlavento ao Sotavento, os locais do Algarve que vale mesmo a pena conhecer

>> O Algarve que não passa de moda: os valores-seguros, os clássicos, os sítios obrigatórios

>> As boas novidades do verão de 2019

>> A agenda com os concertos, as feiras e as festas gastronómicas onde vai querer ir no verão de 2019

>> Para lá da praia: os passeios inesquecíveis pela serra algarvia e as caminhadas