De inspiração vietnamita

Uma receita que comprova a versatilidade dos noodles. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

Quando pensamos em noodles, é frequente pensarmos nas massas salteadas e quentes a que estamos mais habituados. Esta salada de noodles, inspirada na cozinha vietnamita, é uma opção fria, com um tempero leve e fresco, mostrando bem a versatilidade dos noodles. Um ingrediente que puxa pela nossa criatividade e que podemos experimentar em vários pratos diferentes lá em casa!

Salada de Noodles com Camarão

Ingredientes

Para 4 pessoas

200g de noodles de arroz

50g de coentros

50g de hortelã

½ malagueta vermelha

4 colheres de sopa de molho de soja

½ lima

Gengibre q.b.

20 camarões

2 colheres de sopade óleo vegetal

Sal fino q.b.

2 colheres de sopa de amendoins

1 colher de sopa de sementes de sésamo

Preparação

Coza os noodles de arroz em água durante o tempo indicado na embalagem e passe por água fria.

Pique os coentros e a hortelã.

Corte a malagueta vermelha em rodelas.

Coloque os noodles de arroz cozidos numa taça e tempere com o molho de soja, o sumo de lima e gengibre ralado.

Junte os coentros, a hortelã e a malagueta.

Descasque os camarões e deixe-os a marinar numa mistura de óleo vegetal e sal fino.

Grelhe os camarões numa frigideira bem quente durante 30 segundos de cada lado.

Sirva a salada de noodles com os camarões e acrescente os amendoins e as sementes de sésamo.

