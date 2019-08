Sabor de infância

Um ingrediente pouco óbvio, cozinhado de maneira simples, um petisco delicioso. A crónica de Kiko Martins na VISÃO

Daniel Guerra

O coração da galinha não é um ingrediente óbvio para muitas pessoas e, por vezes, é até menosprezado. Habituei-me a comer esta parte da galinha desde a minha infância e, mais do que fazer parte da minha memória, reconheço o seu sabor e o seu potencial. Um simples saltear com um pouco de alho e azeite tornam o coração da galinha um petisco delicioso! Desafio-vos a experimentarem!

Espetadas de coração de galinha com molho de alho e cebolinho

Ingredientes

Para 4 pessoas

500g de coração de galinha

½ chávena de café de vinho branco

2 colheres de sopa de óleo vegetal

4 dentes de alho

Sal fino q.b.

Pimenta-preta q.b.

8 paus de espetada

½ chávena de chá de azeite

50g de cebolinho

Preparação

Limpe os corações de galinha, retirando o excesso de gordura.

Lave bem e deixe escorrer a água.

Numa taça, tempere os corações com vinho branco, óleo, dois dentes de alho, sal e pimenta-preta.

Deixe na taça a repousar durante 2 horas.

Coloque 6 corações em cada espetada.

Grelhe as espetadas numa frigideira bem quente e vá rodando, para cozinhar de todos os lados, durante 15 minutos ou até ficarem douradas.

Para o molho, junte numa taça o azeite, os dois dentes de alho e o cebolinho.

Triture tudo com uma varinha mágica.

Sirva as espetadas de coração de galinha com o molho.

