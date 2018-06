Quem guarda a guarda?

A transparência continua a faltar. As Câmaras Municipais continuam a ignorar quem as questiona sobre parcerias duvidosas que estabelecem com empresas privadas

Atualmente, os impostos são uma das mais importantes receitas públicas dos Estados. Atuam como receita coativa, legislados pelo Estado de forma autoritária. Na sua conceção “O Imposto” caracteriza-se como uma prestação obrigatória, unilateral, a favor de entidades públicas e sem fim sancionatório (!). Tem finalidades diversas, que se resumem à cobertura da despesa pública e atender a propósitos de ordem social e económica.

Em consonância com o Princípio da Legalidade, decorrente da Constituição da República Portuguesa, é imputado a todos o dever de pagarem impostos, legislados, que deverão atender a um critério uniforme – a tributação de cada um será conforme a sua capacidade contributiva.

O sistema fiscal racionaliza a coordenação dos vários impostos na prossecução dos fins públicos (art.º nº 103 da CRP), suprindo as necessidades financeiras do Estado ou outras instituições públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza. Torna-se necessário cobrar ao erário público elevadas quantias, em forma de tributo, com vista à satisfação das carências e necessidades com as quais as instituições públicas são confrontadas.

Ideologicamente, e em teoria, estrutura fiscal é uma escolha política, que deverá acolher, inevitavelmente, uma maior justiça na redistribuição da riqueza, uma maior igualdade entre os cidadãos e o garante do bem-estar social, sempre no interesse superior do país.

Ou seja, os fins pelos quais os impostos nos são “impostos” acolhem em si uma intencionalidade incensurável.

Em boa verdade, o Estado proporciona uma panóplia de serviços ao dispor do cidadão, nomeadamente um serviço nacional de saúde, a proteção pública e a defesa nacional, um sistema de segurança e proteção social…

Acresce, aos serviços públicos nacionais, o “Governo Eletrónico” com elevado reconhecimento pelos benchmarks internacionais. No decurso do desenvolvimento exponencial das novas tecnologias, Portugal, acompanha este desenvolvimento e coloca-se na vanguarda dos serviços públicos virtuais através do “Governo eletrónico”. Cuja coordenação fica a cargo da AMA, ip (Agência para a Modernização Administrativa).

Até este ponto tudo vai funcionando, não existem sistemas perfeitos, mas existe a procura de uma melhoria continua, procuram-se as “melhores práticas”.

Com a criação do Governo eletrónico preconiza-se um serviço público que seja conveniente e satisfatório para os cidadãos; seja eficiente, com menores custos; potencie a transparência do aparelho de estado e possibilite a participação democrática por parte dos cidadãos.

Uma das pretensões do “Governo eletrónico”, mais próximo e mais acessível a todos, é facilitar a participação na Governação. O cidadão terá mais acesso à informação e consequentemente, opina e indaga sobre situações menos claras, combatendo a falta de transparência tantas vezes apontada aos órgãos de Estado.

Ora, neste ponto, reside o busílis da questão! A transparência continua a faltar. As camaras municipais continuam a ignorar quem as questiona sobre parcerias duvidosas que estabelecem com empresas privadas; as juntas de freguesia continuam a ignorar quem as questiona relativamente a atos administrativos pouco claros; as reclamações são esclarecidas com respostas vagas, “nunca é nada com ninguém”…

Não existe uma preocupação responder assertivamente, porque não há a pressão da fiscalização e da correspondente sanção em caso de incumprimento. As entidades supervisoras de cada área ignoram as reclamações, o Provedor de justiça não tem mãos a medir “Em 2017, o Provedor de Justiça recebeu 40 939 solicitações, quase mais 7% do que em 2017. E registou ainda um aumento de 10% no número de queixas”.

Está instalada uma perceção de impunidade.

Face ao exposto, e tendo em conta que considero que o retirar de dinheiro aos cidadãos constitui uma manifestação do poder soberano do Estado, aqui representado como sujeito ativo na veste do ente público coberto de garantias e poderes, munido de ius imperium. Sendo os cidadãos obrigados a pagar, sem quaisquer benefícios ou contrapartidas imediatas. Tudo isto assenta numa relação que, de certa forma, se traduz numa invasão da nossa esfera privada.

Pergunto: Afinal para que servem os Impostos que pagamos?

Se, perante a nossa insatisfação com algum serviço público, a resposta deste é uma clara manifestação de desprezo.



RECORDE CRÓNICAS ANTERIORES DO 'SILÊNCIO DA FRAUDE'