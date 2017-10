A Madonna não tem casa em Lisbona

Uma casa em Lisboa é o fecho éclair da Madonna. Entre quem as tem mas não vende e quem vende todas as que tem ao Carlos Santos Silva, os proprietários de Lisboa parecem obstinados em não servir as necessidades da cantora

João Fazenda

António Gedeão observou que Filipe II “Foi dono da terra, / foi senhor do mundo, / nada lhe faltava, / Filipe Segundo. // Tinha oiro e prata, / pedras nunca vistas, / safira, topázios, / rubis, ametistas. (…) // Um homem tão grande / tem tudo o que quer. / O que ele não tinha / era um fecho éclair.” Madonna tem hoje um problema mais complicado. Além de também ter oiro, prata e pedras preciosas, suspeito que tenha ainda vários fechos éclair. O que ela não tem é casa em Lisboa. Ora, Filipe II estava impedido de ter tudo porque o fecho éclair só foi inventado uns dois séculos após a sua morte. Mas as casas de Lisboa existem – e, ainda assim, Madonna não pode, pelos vistos, ter uma. Uma casa em Lisboa é o fecho éclair da Madonna. Entre quem as tem mas não vende e quem vende todas as que tem ao Carlos Santos Silva, os proprietários de Lisboa parecem obstinados em não servir as necessidades da cantora.

Talvez haja má vontade. A ministra da Administração Interna, que recebeu Madonna no ministério para lhe tratar do visto, poderia falar com o colega que trata da habitação e obras públicas com o objectivo de avaliar a hipótese de deitar abaixo um quarteirão ou dois, no centro da cidade, e assim criar espaço para construir uma residência ao gosto da intérprete de “La Isla Bonita”. Por falar em islas bonitas, temos dois arquipélagos com potencial para acolher a casa de férias da mesma artista.

O caso é muito estranho. Os lisboetas queixam-se de que é impossível morar em Lisboa, porque as casas estão todas ocupadas por estrangeiros. Mas agora já nem os estrangeiros conseguem arranjar umas assoalhadas decentes na capital. Esta estrangeira, em especial, teve casa em Beverly Hills, mas parece não ter capacidade financeira para viver em Lisboa. Há dias, os jornais noticiaram que está um T0 no Príncipe Real à venda por 305 mil euros. A casa tem uma porta, duas janelas e uma assoalhada de seis metros por quatro. Tendo em conta que essa costuma ser a área equivalente a metade das casas de banho de Madonna, para comprar uma casa do tipo a que se habituou a artista precisaria de editar mais uns quatro álbuns só para poder aspirar a um T2 no Chiado. O melhor é fazer como toda a gente: procurar casa na Amadora e depois vir de metro, porque a EMEL também não brinca.

Crónica publicada na VISÃO 1284 de 12 de outubro