Inês Margarida Martins MODA Tendências by Portugal Fashion

Agora que o tempo frio já chegou oficialmente, eis as peças chave para ter no armário nos próximos meses, segundo os criadores nacionais que desfilaram as suas criações no Portugal Fashion.

Foto Ugo Camera Foto Ugo Camera Romance overload Peças com folhos, rendas e cores neutras, como o rosa velho, o branco, o bege e outros tons nude e terra são as apostas principais deste estilo, como provam as designers Micaela Oliveira e Sophia Kah. Foto Ugo Camera Foto Ugo Camera Transparências intimistas Não é novidade desta estação, mas continua a fazer furor coleção após coleção. Os tecidos com transparência, sobrepostos, mostrando peças de lingerie, são novamente um must have este outono/inverno. UGO_CAMERA UGO_CAMERA O regresso do Cargo Luís Buchinho e Rita Sá são alguns dos criadores que trazem de volta o estilo militar, caraterístico dos anos 90, com calças e casacos largos, com bolsos externos, salientes. Uma aposta arrojada para looks cool. UGO_CAMERA Foto Ugo Camera Tamanho XXL Conforto é a palavra de ordem desta tendência, que já tem vindo a ser regra ano após ano. O oversized veio para ficar, como mostram as criações de Alves Gonçalves e Mara Flora, com acolchoados ou fatos Extra Large. Foto Ugo Camera Foto Ugo Camera Trench Coat Alert É uma das peças mais queridas dos consultores de imagem, já que é intemporal, consensual e adequada a quase todas as situações. Esta estação, as gabardines querem-se longas e destruturadas. Foto Ugo Camera Foto Ugo Camera Saias na medida certa Marques Almeida e Nuno Baltazar são alguns dos designers que apostaram em saias midi, acima do tornozelo, que também já estão por todas as lojas de fast fashion, principalmente em tecidos acetinados. Foto Ugo Camera Foto Ugo Camera A febre do Xadrez Nos tradicionais tons de vermelho, verde e amarelo, ou em mixes variáveis de todas as cores, o tartan é uma das tendências que não vai passar despercebida esta estação fria, como mostra Alexandra Moura e Meam.