'Animal print': como elas o usam

O leopardo voltou e trouxe com ele a cobra. São os dois padrões inspirados na vida selvagem que assentaram arraiais em todas as prateleiras, da alta-costura ao fast-fashion. Inspire-se em algumas das mais influentes fashionistas do momento e recrie looks seguindo esta tendência incontornável.

Quer seja em looks totais, para as mas arrojadas, como um vestido comprido, ou em apontamentos subtis, como um cinto ou uns sapatos, estes padrões são apostas ganhas este outono/inverno. Se é fã dos básicos, corte um look monocromático (ex: preto total) com uma carteira de serpente, ou dê vida a um coordenado descontraído (ex: jeans e t-shirt branca) com uns botins de leopardo. Se gosta de dar nas vistas e o animal print é (mesmo!) a sua cara, umas calças à boca-de-sino ou um vestido comprido e fluído serão peças-chave a manter no armário.

Dica extra: Se o seu tom de pele e cabelo é quente, entre os loiros caramelo, ruivos e castanhos chocolate, opte por usar estes padrões em camel ou castanho. Se, por outro lado, a sua tez é mais pálida, de tons frios, e o seu cabelo é loiro platinado, com toque acinzentados ou preto, opte pelo mesmo padrão mas numa escala de cinzentos e preto.