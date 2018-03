8 alimentos a evitar se tem sensibilidade dentária

Enquanto alimentos muito quentes ou muito frios podem causar dor nos dentes, evitando estes oito alimentos, em particular, pode ajudá-lo a encontrar algum alívio

Ter sensibilidade dentária é muito comum, pois grande parte da população refere ter dor de dentes quando comem ou bebem alimentos quentes, frios, ácidos, pegajosos ou açucarados. As mulheres e os jovens adultos, bem como as pessoas que têm retração gengival aparentam ter maior sensibilidade dentária.

Enquanto alimentos muito quentes ou muito frios podem causar dor nos dentes, evitando estes oito alimentos, em particular, pode ajudá-lo a encontrar algum alívio:

1 - Bebidas Gaseificadas - Este é um dos principais consumíveis a ser evitado em pessoas que têm sensibilidade dentária. Têm na sua constituição dois ingredientes que podem irritar os nervos dos dentes expostos: açúcar e ácido.

2 - Gelado - Para além de ser frio, tem açúcar na sua composição que pode fazer com que os dentes fiquem mais sensíveis. As pessoas com sensibilidade dentária podem ter a camada de esmalte, que atua como uma barreira protetora, mais permeável ou reduzida. Sem essa camada de esmalte para isolar os seus nervos dentários, a temperatura baixa do gelado pode ser mais uma agravante. A causa pode ser também uma retracção gengival.

3 - Café quente - Os alimentos quentes também podem causar dores nos dentes e se adicionar açúcar ao seu café fumegante pode tornar a dor ainda pior. Adicionar um pouco de leite ou água, tépida ou fria, ao seu café pode ajudar a reduzir ligeiramente a temperatura do café, bem como a sua acidez, por essa razão é menos prejudicial para os dentes.

4 - Doces duros - Se tem sensibilidade dentária, deve evitar os doces muito rijos, como chupa-chupas e rebuçados. Não só estão cheios de açúcar que pode agravar a dor nos dentes, mas também pode eventualmente partir ou rachar algum dente.

5 - Doces pegajosos - Estes doces, como marshmallows ou caramelos, têm alguns contras, especialmente para pessoas com sensibilidade dentária. Além de estarem cheios de açúcar podem ficar colados aos seus dentes. A dentina que tem orifícios microscópicos pode pôr em contactos estes alimentos pegajosos com os nervos dentários e provocar dor.

6 - Citrinos - O abacaxi, a toranja, as limas e os limões são frutas altamente ácidas e o ácido pode tornar os seus dentes mais sensíveis. Isto acontece devido ao desgaste (erosão) do esmalte dentário. Tenha em mente que tanto comer estas frutas como ingeri-las em forma de sumo pode provocar sensibilidade e dor dentária.

7 - Tomates - Embora os tomates sejam uma boa fonte de vitaminas, especialmente a vitamina C, são também altamente ácidos, por isso deve evitar caso tenha sensibilidade dentária. Note-se que o molho de tomate e os tomates crus podem igualmente desencadear sensibilidade dentária.

8 - Gelo - Mesmo que consiga tolerar bebidas frias, resista ao hábito de mastigar gelo. O gelo pode ser problemático para os dentes sensíveis, porque é frio e duro.

Se tem sensibilidade dentária e os sintomas persistirem mais algumas semanas ou se tornam insuportáveis, aconselho a falar com o seu dentista.

A sensibilidade dentária pode ser sinal de algum problema de saúde oral mais grave, como por exemplo uma cárie ou um abcesso que precisa ser tratado.