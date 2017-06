Protetor, desodorizante, bálsamo: Cuidados a ter com a pele no verão

O verão é a estação do ano para desfrutar da praia e aproveitar os dias de sol. É também, a época das irritações de pele, queimaduras solares e excesso de suor. Se devemos cuidar sempre da nossa saúde da pele o ano inteiro, mais especialmente ainda o devemos fazer na época do calor.

Se vai sair, seja uma ida à praia ou não, deve usar sempre protector solar, independente da sua cor, pois assim, evita queimaduras, que são bem incomodativas e, ao mesmo tempo, previne-se contra os perigos do cancro de pele. Se for até à praia, lembre-se sempre de colocar protector em lugares como a nuca, peito do pé, parte de cima das mãos e no joelho. Caso o seu objectivo seja passar o dia inteiro na praia, não custa nada reforçar o protector depois de algumas horas.

O verão também é a estação da pele irritada e de pruridos, desde os pés à axila. Tudo é uma questão de estar sempre atento. Evite ficar muito tempo com roupas molhadas ou suadas.

Lembre-se também de secar bem o corpo depois do banho, principalmente regiões com dobras e nos dedos dos pés. Evite tecidos sintéticos ou com trançado duplo mais pesado, que o vão fazer suar mais e irritar a sua pele.

Relativamente ao odor, o desodorizante deve ser usado antes de sair para o trabalho e depois de regressar. Aposte em desodorizantes roll-on que costumam ter uma eficácia um pouco mais elevada.

Nunca deixe a boca desprotegida - pode sofrer um dos tipos de queimaduras mais incomodativas: a dos lábios. Tente usar algum bálsamo de protecção nos lábios antes de apanhar sol e, caso já esteja com os lábios queimados, trate da sua boca com um hidratante.