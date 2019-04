Os dias revolucionários de Ágata e os seus “heróis trabalhadores”

O que poucos conhecem é a faceta “esquerdista” da cantora antes de se tornar a famosa Ágata

O povo conhece-a por Ágata. Já foi “mãe solteira” e esteve “abandonada”, entre “veneno e loucura”. Os seus discos e canções venderam milhões.

Em 2017, comovida com a ressaca dos incêndios e reivindicando o seu estatuto de “mulher do povo”, a artista, desafiada por Assunção Cristas, líder do CDS/PP, decidiu tentar a carreira política. Candidatou-se então à presidência da Câmara Municipal de Castanheira de Pera (Leiria), mas o povo preferiu dar-lhe música: num universo de quase dois mil votantes, uma das maiores participações eleitorais das autárquicas desse ano, Ágata obteve 90 votos. Mas quem nunca trauteou “podes ficar com as joias, o carro e a casa/mas não fiques com ele” que atire a primeira pedra.

O que poucos conhecem é a faceta “esquerdista” da cantora antes de se tornar a famosa Ágata. E nada melhor do que lembrá-la no dia em que o 25 de Abril faz anos. Em 1975, com 14 aninhos, a menina loira de olhos azuis nascida em Lisboa que cantava desde os três e frequentou o Centro de Preparação de Artistas da Emissora Nacional, apresentou-se ao público em pleno fervor revolucionário com o seu nome de batismo, Fernanda de Sousa, e com um tema a condizer: Heróis Trabalhadores. O EP, editado pelo selo discográfico Vitória, incluía outras três canções que sopravam para o mesmo lado. Para algumas editoras dessa época, os tempos são propícios ao virar da agulha e aparecem vários discos com uma postura ideológica e comercial que, no entanto, não duraria por aí além.

Maria Fernanda de Sousa era jovem, “uma vantagem”, e bonita, “uma aliciante”, conforme pode ler-se na contracapa do disco. Dona de uma voz de “timbre suave e agradável”, a cantora estava lançada. Com poema de Castro Infante, pseudónimo artístico de um engenheiro naval do Seixal, e acompanhada por orquestra e coros dirigidos por Rocha Oliveira, Ágata, perdão… Fernanda de Sousa, deu o corpo e a alma ao manifesto de Abril.

Agora só falta mesmo corrigir a biografia da artista de música ligeira no site da editora Espacial para nunca nos esquecermos da menina que nasceu no “ceio” (sic) de uma família humilde e foi “trautiando” (sic) por aí, com ou sem “comunhão de bens”, desde os tempos do PREC.

Heróis Trabalhadores

(Castro Infante / Rocha Oliveira)

Acende o teu archote

No coração do povo

E vai de porta em porta

Fazer um País novo

Diz às aves do céu

Que cantem à vontade

Que o trigo que cresceu

Foi já em liberdade

REFRÃO

Sonhar, sonhar, sonhar

Sonhar que bom que é

Não desesperar e ter sempre fé

Cantar, cantar, cantar

Cantar que a voz é lança

Lutar, Lutar, lutar

Lutar com esperança

Constrói com tua mão

Mais jardins a florir

Onde as crianças vão

Crescer, brincar e rir

Heróis trabalhadores

A quem marcou a guerra

Sonham com mais tratores

Para trabalhar a terra