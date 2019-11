Brexit: o declínio de uma democracia

No momento em que escrevo, o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia continua por resolver e ameaça seguir a via litigiosa. A verdade é que a relação nunca foi pacífica. Logo em 1975, apenas dois anos depois da sua adesão, o Reino Unido decidiu referendar a pertença às então denominadas Comunidades Europeias. À época, dois terços dos Britânicos votaram pela permanência e o Reino Unido acabou por ficar, ainda que a contragosto. Como seria de esperar, a relação entre as duas partes nunca foi brilhante e acabou por degradar-se até ao segundo referendo, 41 anos depois.

Desde então muito se tem escrito sobre o Brexit. Se fizermos fé na lei da utilidade marginal, cada nova notícia acaba por ter menos interesse do que a anterior, pelo que me parece improvável que alguém ainda se dê ao trabalho de acompanhar o processo (e, logo, de ler este texto). Ainda assim, no meio de milhares de notícias, rumores, e artigos de opinião, há uma questão que me aflige sempre que este tema vem à baila: o que pensam os Britânicos de tudo isto? Felizmente, o Eurobarómetro recolhe a opinião dos cidadãos europeus de seis em seis meses, pelo que foi possível saciar a minha curiosidade. Proponho, então, que analisemos oito dados:

1- O Reino Unido é o segundo país mais eurocéptico da União Europeia, sendo apenas suplantado pela Grécia. Contudo, se prestarmos atenção aos resultados, apercebemo-nos que o país está profundamente dividido: 48% dos Britânicos dizem sentir-se ligados à União Europeia e 48% rejeitam sentir qualquer afeição para com a organização. Os restantes 4% não sabem o que responder.

2- Nunca os Britânicos confiaram tão pouco nos partidos políticos. Apenas 8% dos inquiridos dizem confiar nos partidos, algo que se verifica igualmente em França e na Letónia. A título comparativo, a média da União Europeia a 28 países é de 19%. Curiosamente, estas opiniões foram recolhidas em Junho, antes de Boris Johnson ter tentado suspender o Parlamento, uma decisão que viria a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Britânico. Uma vez que esta opção do Primeiro-Ministro Britânico suscitou uma enorme contestação popular, não será de estranhar se a confiança nos partidos políticos Britânicos vier a baixar na próxima vaga do Eurobarómetro.

3- Apenas 19% dos residentes no Reino Unido confiam no Parlamento, o que o torna no segundo órgão legislativo menos apreciado em toda a União Europeia, sendo apenas superado pela Assembleia Nacional Búlgara. Este resultado é o pior de sempre desde que o indicador começou a ser recolhido (no início do século), à excepção da vaga de Junho de 2009, período em que a Europa estava imersa na chamada Grande Recessão. Além disso, nunca o Parlamento Britânico sofreu uma quebra tão drástica de popularidade em apenas seis meses (14 pontos percentuais). Esta realidade é especialmente preocupante se nos lembrarmos que o Parlamento é o esteio do sistema político Britânico.

4- O sistema judicial Britânico continua a granjear a confiança da maioria dos cidadãos (57%). Resta saber se tal acontece, precisamente, por os tribunais serem independentes do poder político. Por comparação, apenas 44% dos Portugueses confiam na Justiça, sendo que a média europeia se situa nos 52%.

5- Menos de metade dos Britânicos (46%) considera que os interesses do seu país são tidos em consideração pelas instituições europeias. Este resultado está um pouco abaixo da média europeia a 28 países (53%), mas é interessante verificar que subiu seis pontos percentuais em apenas seis meses. Por seu turno, 42% dos Britânicos acham que os interesses do Reino Unido não são devidamente considerados pelas instituições europeias, e os restantes 12% não têm opinião sobre o assunto. Também neste indicador fica patente a fractura existente na sociedade Britânica no que à União Europeia diz respeito.

6- Apenas 27% dos Britânicos confiam na Comissão Europeia, o que torna o Reino Unido no país Europeu onde a popularidade do órgão executivo da União Europeia é mais baixa. De referir que 46% dos Britânicos não confiam na Comissão, enquanto 27% deles não sabem o que responder a esta pergunta.

7- O cenário não muda de figura no que respeita ao Parlamento Europeu: 33% dos Britânicos confiam nesse órgão, 46% não confiam, e 21% não têm opinião sobre esse assunto. O Reino Unido é, e por larga margem, o país da União Europeia a 28 países que menos confia no Parlamento Europeu.

8- A União Europeia representa prosperidade económica para 22% dos Britânicos, o que constitui o valor mais alto desde que este indicador começou a ser recolhido (em 2003). A percentagem de Britânicos favoráveis àquela afirmação é superior à média europeia a 28 países (20%), à média dos países que fazem parte da zona euro (20%) e, inclusivamente, aos países que não pertencem à União Europeia nos quais o Eurobarómetro é aplicado (21%). Curiosamente, a percentagem de pessoas que relacionam a UE com a sua prosperidade pessoal tem crescido desde o referendo à continuidade do Reino Unido na União Europeia (23 de Junho de 2016).

É impossível prever o que vai acontecer à relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Todavia, os dados do Eurobarómetro permitem-nos retirar duas conclusões importantes. Em primeiro lugar, fica demonstrado que a sociedade Britânica está profundamente dividida, sendo expectável que as feridas do Brexit demorem a sarar. Em segundo lugar, se é verdade que uma parte considerável dos Britânicos continua a desconsiderar as instituições europeias, também parece ser verdade que uma parte ainda mais significativa deles está manifestamente descontente com as instituições políticas nacionais. E isso é preocupante para todos os adeptos da democracia representativa, quer sejam Britânicos, quer não.