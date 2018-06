Espanha garante primeiro lugar com empate arrancado a ferros

Os marroquinos estiveram duas vezes em vantagem, por Khalid Boutaib, aos 14 minutos, e por Youssef En Nesyri, aos 81, mas a equipa espanhola soube reagir sempre e igualou nas duas vezes por Isco (19) e por Iago Aspas (90+1).

Com o empate 1-1 entre Portugal e Irão, a Espanha assegurou o primeiro lugar com cinco pontos, os mesmos de Portugal, segundo, equipas que seguiram em frente na prova, tendo o Irão sido terceiro com três e Marrocos quarto com um.