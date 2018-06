É um Mundial, mas todos os golos têm “selo” europeu (e até os autogolos também…)

Jogadores da Liga espanhola são os que demonstram pontaria mais afinada nos primeiros quatro dias do Mundial 2018

Pode ser a prova maior da hegemonia das ligas europeias no planeta futebol: nos primeiros 11 jogos do Mundial da Rússia, todos os 25 golos apontados nos quatro dias iniciais da competição foram marcados por jogadores que estão ligados contratualmente a clubes europeus. Com especial incidência para os que alinham na Liga espanhola, precisamente a que tem dominado as provas de clubes da UEFA (Real Madrid e Atlético de Madrid venceram, este ano, a Liga dos Campeões e a Liga Europa).

Se descontarmos os três autogolos – todos eles, curiosamente, também anotados por jogadores que actuam em clubes europeus – vemos que 12 dos 22 golos “normais” tiveram a assinatura de futebolistas que jogam, regularmente, em Espanha. Com especial predominância para os que jogam em Madrid: 5 golos para o Real Madrid (os três de Cristiano Ronaldo contra a Espanha, mais os tentos do espanhol Nacho contra Portugal, e do croata Modric, frente à Nigéria) e 4 para o Atlético de Madrid (os dois de Diego Costa a Portugal, mais o do francês Griezmann, à Austrália, e o do uruguaio Gimenez, no final do encontro frente ao Egito). A Liga espanhola festejou também o golo do brasileiro Coutinho (do Barcelona) à Suíça e os dois do russo Cheryshev (formado no Real Madrid, mas atualmente a representar o Vilarreal) à Arábia Saudita, no jogo inaugural do torneio.

Em segundo lugar nesta contabilidade, mas a grande distância, surge a liga alemã, com três golos: o solitário de Poulsen (que joga no Leipzig) com que a Dinamarca derrotou o Peru, o de Finnbogason (que joga do Augsburg) que permitiu o empate da Islândia com a Argentina, e o de Zuber (médio do TSG 1899 Hoffenheim) que carimbou a igualdade da Suíça frente ao Brasil.

Os clubes ingleses seguem, neste momento, em segundo lugar, com dois golos: o do argentino Sergio Aguero (do Manchester City) à Islândia, e o do australiano Jedinak (médio do Aston Villa, clube actualmente na segunda divisão) à França, na marcação de uma grande penalidade.

Também dois golos tem a liga russa, graças à goleada frente à Arábia Saudita, e aos tentos apontados por Gazinsky (do Krasnodar) e de Golovin (do CSKA de Moscovo).

Com um golo cada, surgem as ligas italianas e holandesa. Mas golos decisivos: o de Kolarov (da Roma), num livre ao estilo do de Cristiano Ronaldo, deu a vitória da Sérvia sobre a Costa Rica; e o de Lozano (do PSV Eindhoven) permitiu a maior surpresa dos primeiros dias da competição: a vitória do México sobre a Alemanha, atual campeã do Mundo.

Para manter a hegemonia europeia, todos os autogolos foram apontados por jogadores ligados a clubes do Velho Continente: o marroquino Aziz Bouhaddouz (cujo golo deu a vitória ao Irão) joga no St. Paul, da Alemanha, o australiano Aziz Behich (a quem foi acreditado o segundo da França) atua no clube turco Bursaspor, e o nigeriano Etebo (que marcou o segundo da Croácia) é atleta do Stoke City, de Inglaterra.