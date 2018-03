A Antologia Literatura-Mundo de Helena Carvalhão Buescu

Os dois primeiros tomos deste projeto extravasam os muros do Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa. Na sua extensão e no valor literário dos textos antologiados, esta é uma importante realização cultural a que não podemos ficar indiferentes.

Com chancela da Tinta-da-China e coordenação científica geral de Helena Carvalhão Buescu, vale a pena sublinhar um facto simples: esta edição, que honra o primor gráfico das edições da Tinta-da-China, conta com o alto patrocínio do Presidente da República e tem, a secundá-la, parceiros institucionais de relevo: da Sociedade Portuguesa de Autores à Fundação Macau, da Comissão Geral da UNESCO em Portugal ao Instituto Camões, do INIC à CPLP, com financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, sem esquecer o contributo essencial da União de Escritores Angolanos. Quer isto dizer que este Mundos em Português – 1 cumpre plenamente os desígnios de uma verdadeira edição lusófona. A heterogeneidade dos géneros aqui convocados dá bem conta do enfoque dialogal (melhor seria dizer polifónico) de que se faz a literatura escrita na língua de Camões. Aquele alto patrocínio da Presidência da República deve ser visto como um sinal político e simbólico que reforça o gesto antológico.

Na introdução assinada pela equipa, pedagógica e empenhada na defesa de um conceito operatório como o de “Literatura-Mundo”, sinalizam-se as coordenadas gerais deste trabalho, pondo em evidência as vantagens de uma antologia desta natureza. É à luz das relações entre as línguas lusófonas na sua diversidade intra e extralinguística, ultrapassando questões fronteiriças e outros constrangimentos histórico-geográficos que estes dois volumes se dão a ler. Uma epígrafe de Claudio Magris coloca a tónica numa questão central: a antologia pode ser lida enquanto género literário. Assim, mais do que reunião de textos provindo de latitudes várias, Mundos em Português é bem o exemplo de como antologiar é fazer literatura e, por esse prisma, estabelece-se que há uma tipologia genética, tant bien que mal, nova, uma vez que a antologia ao afirmar-se como género literário alarga as condições de possibilidade daquilo que poderíamos ver como declaração de princípio: a literatura não conhece limites, é essencialmente poligonal.

Perceber de que zonas de silêncio a nossa literatura é feita (este possessivo reenvia a todas as culturas lusófonas porque compartilham de uma mesma língua) e compreender que há também “zonas silenciadas” na complexa história dos textos em português, eis outra das valências desta aventura. Nesta primeira parte temos as literaturas escritas originalmente em português, contemplando a literatura portuguesa propriamente dita, da Idade Média ao ano 2000, a literatura brasileira, as cinco literaturas africanas lusófonas e outras de outras geografias, como Goa. Com esse gesto, diz a equipa, traça-se uma linha de atuação de ampla e profunda consequência cultural: “O passado colonial deve ser reconhecido como história que atravessa todos os corpos nacionais, na sua espessura cultural e simbólica”.

Ganha com esta posição o modo como interpretamos a complexa relação entre Portugal e o ex-Ultramar. A partir da literatura perspetiva-se sem remorsos ou preconceitos o Outro na sua verdade antropológico-literária. O diálogo que os textos desta antologia estabelecem entre si, obedecendo à primeira das categorias temáticas, “Conflito e Violência”, conduz-nos à constatação de que há um mundo textual plural em português, convidando-nos à leitura das diferenças e à observação das semelhanças entre povos.

Por isso mesmo é que as outras literaturas que com a portuguesa aqui participam não podem ser lidas como “feudos” de uma suposta literatura central. Camões convive com a prosa de Germano de Almeida, a prosa de Amor de Perdição revive na inventividade de Clarice Lispector, penetrante, inquiridora. “Amor e experiência”, “História e Identidade”, “Cartografias da Tradição”, “Literatura e Condição Humana”, “Língua e Variação” asseguram a coesão e coerência destes dois tomos que agora chegam ao mercado. Seguir-se-ão futuros volumes dedicados às Literaturas Europeias, incluindo as clássicas, bem como outros respeitantes às literaturas sul-americana, africana e asiática, comprovando a operacionalidade do conceito de “Literatura-Mundo”, dada a lógica rizomática dos textos compilados.

No limite, se a literatura é esse mundo de mundos que pode alargar a nossa consciência do real enquanto mundo a fazer-se, diga-se que este empreendimento merece bem um lançamento que faça chegar ao maior número de leitores possível uma verdade óbvia: a formação de público mais culto e com noção da cidadania, isso só é possível se edições com esta importância não fiquem confinadas aos corredores das elites políticas e intelectuais. O próprio conceito de “Literatura-mundo” exige essa boa traficância da educação com cultura.