Pesca artesanal em Sines: Viver do que o mar oferece

Viagem fotográfica a bordo do "Cidade de Sines", pela lente de Arlindo Camacho. Um trabalho no âmbito do projeto O Mar Que nos Une, uma iniciativa da VISÃO em parceria com a Fundação Galp que esteve em exposição no World Press Photo, em Lisboa