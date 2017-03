Conheça a verdadeira história do Peter Pan

Uma nova edição da história do Peter Pan, de J. M. Barrie, estará nas bancas com a Visão a partir de 30 de março, por 12,95€. São 248 páginas, encadernadas a tecido, que contam com os comentários de Rita Redshoes, ilustrações de Cláudia Guerreiro e posfácio de Pedro Santos Guerreiro.

Cinco coisas que não sabe sobre o Peter Pan

Se a única história que conhece de Peter Pan é a mediatizada pelo filme de 1953 da Disney, prepare-se para ser surpreendido por estes cinco factos.

1 - O escritor acrescentou o pó mágico à história por razões de saúde

No início, a criação de J.M. Barrie ditava que Peter Pan e os meninos perdidos podiam voar sem qualquer ajuda. No entanto, perante vários relatos de crianças que se magoavam a si próprias, na tentativa de voar a partir das suas camas, o autor decidiu introduzir o pó mágico à história, enquanto fator indispensável para quem queria voar.

2. O Capitão Gancho foi criado para distrair o público do verdadeiro vilão: o Peter Pan

No livro, Peter Pan está longe de ser um herói. Para além de ser responsável pela perda da mão do Capitão Gancho, Peter Pan está sempre a levar crianças do mundo para a Terra do Nunca. Quando começam a crescer de mais, ele mata-as.

3. Sininho não gosta de Wendy e está sempre a chamar nomes a Peter

Os ciúmes e a inveja que Sininho tem da atenção que Peter Pan dá a Wendy já são conhecidos no filme. No entanto, no livro é ainda mais evidente: Sininho tenta matar Wendy e está constantemente a chamar nomes a Peter Pan, como “grande estúpido”.

4. Todos os lucros de Peter Pan revertem para um hospital

Antes de morrer, J. M. Barrie decidiu entregar os direitos de autor de Peter Pan a um hospital pediátrico chamado Great Ormond Street Hospital. Até hoje, a pedido do próprio escritor, o montante angariado nunca foi revelado.

5. Walt Disney interpretou Peter Pan numa peça da escola

O gosto de Walt Disney por Peter Pan já vem de criança. Quando era mais novo, o criador da companhia de animação teve de partir o seu porquinho mealheiro para poder ver a peça Peter Pan, na altura protagonizada pela atriz Maude Adams. Mais tarde, interpretou o papel de Peter Pan numa peça da escola.