Morar em Santos a partir de €250 mil

O eixo ribeirinho de Lisboa vai ganhar mais um edifício residencial. Chama-se LUMIA Lisbon Apartments, vai ter 16 apartamentos com preços a partir dos 250 mil euros (para os T0) e está localizado na Travessa Cruz da Rocha, na linha ribeirinha, em plena zona histórica ocidental da capital.

Situado entre o bairro da Lapa, a avenida Infante Santo e o bairro das Janelas Verdes, numa zona próxima de eixos de lazer como as Docas e Santos, bem como de equipamentos culturais de referência na cidade, como é o caso do Museu de Arte Antiga, o edifício destaca-se pela fachada que conjuga elementos históricos com uma linguagem contemporânea e pelas áreas exteriores que todas as unidades irão possuir.

A JLL é responsável pela comercialização destes apartamentos, que incluem tipologias de T0 a T4, com valores a partir de 250,000 euros.

