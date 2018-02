Há Carnaval para todos os gostos no Centro de Portugal

"O Centro de Portugal tem apostado numa estratégia de diversificação dos seus produtos turísticos. Uma estratégia que tem alcançado excelentes resultados: somos a região de turismo que mais cresce no país. O Carnaval é um dos pilares dessa estratégia de diversificação, pois tem o condão de trazer, em fevereiro, turistas a vários concelhos da região”, considera Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal. “É um produto que contraria a sazonalidade e que, além disso, contribui para que os visitantes fiquem a conhecer melhor a riqueza cultural da região e que experimentem a sua gastronomia.

Estas são as sugestões do Turismo Centro de Portugal:

OVAR

Em Ovar, o Carnaval arrancou a 20 de janeiro, mas a animação continua até 13 de fevereiro, com o Carnaval Sénior, o Carnaval das Crianças, Bailes de Máscaras, a Noite da Farrapada, a Grande Noite Mágica, a Visitas Guiadas à Aldeia, a Grande Noite de Reis, a Noite Dominó e vários concertos do Espaço Folião. E, claro, com o Desfile Noturno das Escolas de Samba e e os Grandes Corsos Carnavalescos de domingo e terça Feira.

ESTARREJA

Um dos momentos mais aguardados é abertura do Sítio do Carnaval, marcada para 3 de fevereiro, com o ensaio técnico das escolas de samba, para no dia seguinte o corso infantil encher o centro da cidade com a participação de mais de 1400 figurantes. Em crescendo até aos dias dos cortejos, haverá as populares Marchas Luminosas, a Noite Brasil, a Festa da Folia e os Grandes Corsos.

MEALHADA

Ainda no distrito de Aveiro, outro Carnaval com grande historial é o Carnaval Luso Brasileiro da Mealhada. O início das festas está agendado para 4 de fevereiro, quando 900 crianças invadirem as ruas no desfile do Carnaval de Palmo e Meio. Até aos dias dos corsos principais, em que participarão quatro escolas de samba, a animação vai concentrar-se numa tenda eletrónica, animada por grupos musicais e DJs.

FIGUEIRA DA FOZ

Mais para a costa atlântica, o Carnaval de Buarcos Figueira da Foz tem conquistado protagonismo. Os reis do Carnaval chegam no dia 4, quando serão recebidos, na estação de comboios, com animação e samba. Outros momentos marcantes serão o Carnaval Infantil Solidário, com o lema “Nesta Folia não há Barriga Vazia”, o desfile noturno das escolas de samba e, claro, os corsos de 11 e 13 de fevereiro.

ALCOBAÇA

O programa tem início no dia 8, com um baile de Carnaval para a população sénior, mas aberto a todos os foliões. No dia seguinte, serão os mais novos a sair à rua e apresentar as suas fantasias no desfile das escolas. Até dia 14, haverá muita música e animação. Os desfiles estão marcados para os dias 11 e 13.

NAZARÉ

No dia 3, há a saída de grupos como os “Bicicletas”, “Trotinetas”, “Sakanagem”, “Alberqueras” e “Tenantas”, que desfilam ao longo da vila, anunciando a chegada do Carnaval. Até dia 13, há o Carnaval da Criança, o Desfile Noturno e os dois desfiles principais (o de domingo é o desfile “infernal”, com muita algazarra, e o de terça feira é mais tradicional), além de bailes de máscaras e bailes de rua.

TORRES VEDRAS

O “Carnaval mais português de Portugal” deste ano tem como tema “Mares e Oceanos” e vai de 9 a 14 de fevereiro: O corso escolar, os corsos diurnos e noturnos, os carros alegóricos, os cocotes, as tradicionais matrafonas, os grupos de mascarados, os zé pereiras, os cabeçudos, suas Altezas Reais - Durante 6 dias e 5 noites, Torres Vedras não dorme.

Os mais peculiares....

CANAS DE SENHORIM

uma rivalidade com mais de 400 anos manda que dois bairros da vila, o Paço e o Rossio, desfilem em despique. As duas marchas carnavalescas percorrem as ruas, na Terça Feira de Carnaval, e entram em despique no cruzamento principal. A marcha que cantar e dançar com mais alegria é a vencedora. Mas há mais nesta festa: a Farinhada, em que as raparigas que tiverem a ousadia de sair de casa correm o risco de serem enfarinhadas, ou a Feira das Velhas, com marchas e fatos de outras eras.

CABANAS DE VIRIATO

Aqui destaca-se a tradicional “Dança dos Cús”: ao terceiro compasso da música uma valsa tocada pela filarmónica os pares, divididos em duas filas, viram-se para o centro e chocam... os traseiros., claro está.

CORRIDA DO ENTRUDO DAS ALDEIAS DE XISTO

Em Góis, na Serra da Lousã, procuram-se roupa e objetos velhos, algo que oculte o rosto, e de seguida brinca-se… "São realizadas corridas às aldeias vizinhas e tudo é permitido: declamar quadras jocosas sobre os habitantes dessas aldeias, atormentar as velhas e seduzir as novas!", como explica o Turismo do Centro.

