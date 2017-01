Minutos inspiradores: A felicidade de José Pedro Gomes

José Pedro Gomes está, nesta altura, empenhado na digressão do espetáculo Filho da Treta, na qual contracena com António Machado.

Depois de uma temporada de grande sucesso no Auditório dos Oceanos, em Lisboa, (mais de 40 mil espectadores enter setembro e dezembro) o Filho da Treta segue para uma digressão pelo país (Matosinhos, Leiria, Ponta Delgada, Macedo de Cavaleiros, Viseu, Aveiro, Águeda, Bragança, Famalicão e São João da Madeira) antes de se instalar no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, onde ficará de 3 a 26 de março, com espetáculos todas sextas, sábados e domingos.