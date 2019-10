"BE confirma-se como terceira força política nacional"

Numa primeira reação no quartel-general do Bloco de Esquerda, Jorge Costa deixou claro que as projeções conhecidas "são ainda muito iniciais, com grandes intervalos" e não permitem ainda "tirar qualquer conclusão" sobre as relação de forças entre o partido de governo e os restantes partidos.

"O Bloco de Esquerda confirma-se como terceira força política nacional, uma enorme responsabilidade que assumimos inteiramente", destacou o também diretor de campanha.