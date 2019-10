Quatro casamentos e um funeral

À luz das três sondagens saídas no último dia do campanha, esta sexta-feira, o PS não obtém – e não obtém em nenhuma delas – a maioria absoluta. Na melhor das hipóteses, pode eleger 114 deputados, o que lhe daria a possibilidade de escolher com quem quer casar, para formar um Governo com apoio parlamentar maioritário: com o PCP, com o BE ou com o PAN. A 4.ª hipótese de casamento é a de repetir a geringonça tal como a conhecemos. Mas, no penúltimo dia, a campanha já dera o que tinha a dar: a morte do último senador, Freitas do Amaral, faz-nos pensar como todas estas coisas têm tão pouca importância… O funeral é este sábado e o dia de reflexão pode ser aproveitado para refletirmos na transitoriedade da vida – sic transit gloria mundi.

Se isto fosse um campeonato...

O PSD seria o campeão em título – é o maior grupo parlamentar, saído das eleições de 2015, mesmo sem o CDS – mas o PS é o campeão de facto, por ter arrebatado, na secretaria das posições conjuntas, assinadas com o PCP, Bloco e Verdes, o campeonato de 2015. Candidatos ao título em 2019, os socialistas são favoritos indiscutíveis e o avanço pontual nas sondagens já lhes permite encomendar as faixas.

No entanto, a dobradinha – vitória eleitoral no campeonato e taça da maioria absoluta -, que estava tão ali à mão, parece, agora, impossível. O PSD de Rui Rio levará esse prémio de consolação, ao reduzir a diferença, nas últimas jornadas, disputadas durante a campanha eleitoral. A lesão de Tancos, o castigo do caso das golas – com um vermelho direto mostrado a um secretário de Estado – e as jogadas retóricas de Rui Rio nos debates, que mostrou alegria, criatividade e acutilância na marcação de alguns golos, parecem ter retirado a António Costa a possibilidade dessa dobradinha.

A lutar para não descer

CDU e CDS andam a tentar não descer (na votação) e já não vão abandonar as posições a meio da tabela. É que o Bloco de Esquerda parece ter ganho a luta pela Europa, sendo que o anunciado 3.º lugar dá acesso direto a uma competição no arco governativo.

Já o PAN, com o combativo André Silva a permitir-se criticar diretamente, com considerandos ideológicos, no último comício, todas as outras equipas (incluindo o clube satélite do PCP, Os Verdes, acusados pelo deputado ambientalista de obedecerem ao patrão comunista… ) não luta pelo título, tendo dito que não está a concorrer para primeiro-ministro nem, sequer, para integrar o Governo. Para já, o que lhe interessa é amealhar os pontos suficientes para garantir a manutenção, o que parece um dado adquirido.

A liga dos últimos

Na II Liga, disputada pelos partidos sem assento parlamentar, está em curso uma curiosa liguilha, disputada com grande equilíbrio entre Aliança, Livre, Chega e IL, todos com esperanças de elegerem um deputado. Mas a luta pela subida está difícil e, a acontecer, será sempre uma surpresa – porque a política é uma caixinha de surpresas. Senão, é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo, daqui a quatro anos – ou nem tanto…

Velhas glórias e marcação homem-a-homem

O último dia da campanha trouxe ao palco as velhas glórias: Jorge Sampaio no tradicional almoço socialista da Cervejaria Trindade, no Chiado, e Paulo Portas no repasto do CDS, em Setúbal, na última iniciativa dos centriostas, que suspenderam as últimas horas da campanha para irem à missa de Freitas do Amaral, nos Jerónimos. Ontem, António Costa recebeu o apoio expresso de Manuela Eanes, mulher do antigo PR Ramalho Eanes, uma adepta que se julgava torcer por outro clube. E hoje, Rui Rio teve a visita de alguns críticos, como Miguel Pinto Luz, que, embora tenham outros projetos para o clube, não regatearam tirar os cachecóis do banho de naftalina onde estavam guardados desde que a equipa laranja é treinada por este mister. Pensando bem, se Rui Rio conseguir um bom resultado, cumprir-se-á outra regara da política: qualquer um pode passar de besta a bestial num instante.

Aliás, um dos factos mais interessantes desta campanha, foi a marcação homem-a-homem que o líder do PSD fez a Mário Centeno, considerado o Cristiano Ronaldo das Finanças e, portanto, merecedor de marcação cerrada. Rio teve a heresia de contestar o que parecia incontestável, considerando-o um jogador “tosco”, e provocou o craque adversário, tentando levá-lo a cometer algumas faltas. Identificado o principal ponta-de-lança de Costa, Rio não perdoou e sujeitou-o a permanente vigilância, tentando desacreditá-lo – ou, pelo menos, introduzindo uma dúvida razoável no espírito dos adeptos. O craque reagiu à cotovelada, acusando Rio de ser “como aquele comerciante que aumenta os preços antes dos saldos”, ou de vender “um carro velho e sem motor, com uma pintura novinha em folha”. Em suma, e com todas as letras, “uma aldrabice”. Falta para amarelo? O eleitor-árbitro decidirá se marca ou se deixa jogar: afinal (ainda) estamos em campanha.

Interrupções sem descontos

O jogo teve duas interrupções que muito influíram na marcha do marcador: primeiro, Tancos, que se tornou, durante mais de metade da campanha, o principal assunto discutido. Como um eucalipto, o tema secou tudo à volta e foi agarrado, sobretudo, pela direita, colocando o PS na defensiva. A outra interrupção fez com que se tornasse dispensável o período de descontos do último dia de campanha: Diogo Freitas do Amaral faleceu esta quinta-feira e os partidos travaram o entusiasmo – e as iniciativas. O tema sobrepôs-se na agenda mediática e quem não conseguiu vender, antes, a sua mensagem, já não irá a tempo.

Agora, a melhor homenagem a prestar à memória do último fundador do regime democrático é exercer a democracia… e votar.