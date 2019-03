Isto ou Aquilo com Joana Amaral Dias: "Elegante é só um sucedâneo de sexy"

Joana Amaral Dias, 45 anos, psicóloga, professora universitária e comentadora/colunista em vários órgãos de comunicação social. Foi deputada e dirigente do Bloco de Esquerda, partido do qual viria a desfiliar-se em 2014. Integrou o movimento Juntos Podemos e foi a principal dinamizadora do grupo Agir! Em 2017, foi candidata à Câmara Municipal de Lisboa pelo Nós, Cidadãos!.