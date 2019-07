Porque que é que os anti-histamínicos dão sono?

Pior do que as alergias, só mesmo a sonolência que grande parte dos anti-histamínicos nos dão. Não bastava estar constantemente a espirrar, ter os olhos a rebentar e o nariz a pingar... Ainda tem de fazer um esforço enorme para não adormecer. Porquê? É ver no Explicador desta semana