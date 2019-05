O futuro passa por sermos os Estados Unidos da Europa? Devemos ou não eleger um Governo comunitário? Bruxelas necessita de lançar mão de impostos próprios? As dívidas públicas dos países precisam ou não de ser partilhadas? Como se combate o inverno demográfico que chegou ao cada vez mais velho continente? As fronteiras europeias devem estar a abertas a migrantes e refugiados? A segurança das populações exige a formação de um exército supranacional? Qual é o receituário indicado para travar os populismos? E se um dia o Reino Unido quiser voltar, aceitamo-lo? Que medidas se impõem para mitigarmos as alterações climáticas?

Estas e outras perguntas foram lançadas a seis cabeças-de-lista de partidos portugueses ao Parlamento Europeu. A menos de um mês das eleições que vão definir os 21 representantes nacionais em Bruxelas/Estrasburgo, Pedro Marques (PS), Paulo Rangel (PSD), João Ferreira (CDU), Marisa Matias (BE), Nuno Melo (CDS) e Paulo Sande (Aliança) respondem a tudo.

Durante 21 dias, a VISÃO vai publicar no seu site o que pensam estes seis candidatos sobre o presente e o futuro da Europa (e de Portugal no projeto europeu), elevando o grau de dificuldade do desafio: as respostas, difíceis e complexas, têm uma extensão similar à de um tweet - 280 carateres.

Acompanhe-nos diariamente, até 23 de maio, nesta viagem ao pensamento dos cabeças-de-lista.

PERGUNTA DO DIA:

Concorda com a diretiva que protege whistleblowers como Rui Pinto?

Pedro Marques

"Não me pronunciando sobre qualquer caso concreto, concordo com a Diretiva europeia sobre essa matéria, que teve o apoio do grupo socialista no Parlamento Europeu."

Paulo Rangel

"Recusando comentar qualquer caso em trâmite judicial, deve dizer-se que a chamada 'Directiva Denunciantes' foi recentemente aprovada, com um apoio transversal. Votamos favoravelmente porque ela abre a porta à criação de canais seguros para fazer denúncias na área da corrupção e de grande criminalidade internacional, que de outro modo nunca seriam feitas."

João Ferreira

"Trata-se de uma complexa e multifacetada questão que, abrangendo realidades muito distintas, dificilmente poderá ser abordada num texto desta dimensão."

Marisa Matias

"Sim. A proteção dos lançadores de alerta é fundamental para que possamos ter acesso à informação escondida sobre esquemas de corrupção, fraude fiscal ou branqueamento de capitais. Se os dados revelados são suficientes para serem de utilidade pública e darem origem a investigações, não se justifica que quem os divulga seja perseguido. Havendo outros tipos de crimes associados, tem de fazer-se uma separação, mas a divulgação dos dados de utilidade pública deve ser protegida."

Nuno Melo

"Sim."

Paulo Sande

"O que Rui Pinto fez é crime e deve ser tratado como tal. Em condições de equilíbrio, cuja elucidação não cabem em 280 caracteres, os 'whistleblowers' podem ser decisivos para lutar contra a corrupção ao mais alto nível. Que é um crime gravíssimo contra a humanidade."