A Nossa PRIMA é (novamente) eleita a revista com melhor design

A Nossa Prima ganhou o prémio de melhor design de revista do ano atribuído pelo prestigiado Clube dos Criativos Portugueses. A XXI Edição do Festival Clube de Criativos de Portugal decorreu este fim de semana no Mercado de Santa Clara e a revista PRIMA, uma edição da Trust in News (dirigida por Mafalda Anjos), foi uma das premiadas.

“A Nossa PRIMA é mais do que uma revista, é um objeto para reforçar o gosto por revistas. São 156 páginas de bom papel, grafismo sofisticado e textos fora da caixa. É uma declaração de amor ao papel.” Foi este o conceito que inspirou o design desta publicação, que foi pensado para ser elegante, criativo e moderno.

A revista já tinha arrebatado o prémio de design da Meios & Publicidade na categoria de projeto gráfico das revistas.

A PRIMA é uma revista pouco convencional, inteligente e fora do mainstream, feita a pensar nos leitores cool que podiam ser os nossos amigos: aqueles que gostam do cheiro a bom papel, que apreciam design de excelência e que partilham o nosso gosto por livros, música, séries, moda e tecnologia e que adoram sair e viajar.

O resultado está trimestralmente numa banca perto de si. A revista acaba de publicar o nº4, com uma capa com Inês Mendes da Silva. Joana Barrios, Bordalo II e Inês Aires Pereira foram os protagonistas de capa das edições anteriores. Junte-se à família para um banho de bom gosto.