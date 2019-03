A Nossa PRIMA eleita melhor projeto gráfico nos Prémios de Design Meios & Publicidade

É mais uma razão para descobrir A Nossa PRIMA, se por acaso ainda não a conhece (e ficou viciado). A nova revista trimestral do grupo Trust In News, cujo terceiro terceiro número chegou recentemente às bancas, recebeu o prémio de Design Meios & Publicidade na categoria de projeto gráfico das revistas. O projeto laureado é assinado pela equipa dos Silvadesigners, e prima por ser elegante, minimal, magnético e focado - um objeto pensado e desenhado para guardar.

Dos 202 trabalhos inscritos, 97 chegaram a shortlist e, desses, 39 receberam prémio. O Grande Prémio foi entregue ao Festival Iminente e a Solid Dogma foi eleita Agência do Ano.

A PRIMA é uma revista pouco convencional, inteligente e fora do mainstream, feita a pensar nos leitores cool que podiam ser os nossos amigos: aqueles que gostam do cheiro a bom papel, que apreciam design de excelência e que partilham o nosso gosto por livros, música, séries, moda e tecnologia e que adoram sair e viajar. A revista é dirigida por Mafalda Anjos, com conselho editorial de Rui Tavares Guedes e Natalina de Almeida, e com edição executiva de Mariana Correia de Barros.

Joana Barios fez a capa do primeiro número, Bordalo II e a sua tribo estiveram no segundo e a edição agora nas bancas tem Inês Aires Pereira como protagonista.