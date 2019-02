Álvaro Sobrinho sobre o BES Angola: “Foi um assalto. Roubaram 3 mil milhões aos portugueses”

O homem que Ricardo Salgado escolheu para liderar o Banco Espírito Santo Angola (BESA) e que desde 2013 tem sido responsabilizado pela falência do banco, fala pela primeira vez em Portugal sobre a sua gestão e sobre o colapso daquele banco angolano.

Acusa os generais de José Eduardo dos Santos, Dino e Kopelipa, e também o Grupo Espírito Santo de serem os principais beneficiários dos créditos do BES Angola. E diz que os portugueses foram vítimas de um plano maior montado pelos acionistas angolanos do BESA - com a conivência do Banco Nacional de Angola - para tomarem de assalto, em 2014, o ex-BESA, que se transformou em Banco Económico.

Numa conversa de cinco horas, Álvaro Sobrinho atacou, mas também assumiu responsabilidades. E porque só fala agora? Porque o regime mudou: “Eram pessoas do Estado, chefes do serviço de inteligência de Angola! Acha que podia falar? Que podia contrapor? Fazer qualquer coisa que não calar-me?”

A entrevista, carregada de revelações, acompanha uma investigação sobre a hecatombe do BESA - cujas provas da falência ninguém viu ou ninguém quer mostrar - e as circunstâncias estranhas que rodeiam uma assembleia-geral em outubro de 2014, em Luanda, que tirou aos portugueses mais de 3 mil milhões de euros.

