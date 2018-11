Festa para anunciar sexo do bebé resultou em incêndio que teve de ser combatido por 800 bombeiros... e deu prejuízos de 8 milhões

Dennis Dickey, polícia de fronteira de 37 anos, e a sua mulher provocaram um enorme incêndio florestal depois de terem ativado um explosivo com pó de cor azul, com o objetivo de revelar aos familares e amigos o sexo do seu bebé, neste caso, um menino.

O acidente aconteceu no Arizona, EUA, em abril do ano passado, mas o caso ficou conhecido agora, depois da divulgação do vídeo da explosão pelo Serviço Florestal dos EUA.

O incêndio destruiu mais de 19 hectares da Floresta Nacional de Coronado, que se estende entre o sudeste dos Estados de Arizona e do Novo México, e levou ao local 800 bombeiros para o combater, fazendo um prejuízo de 8,2 milhões de dólares (mais de 7 milhões de euros).

Dennis reportou o acidente logo no momento e, em setembro, declarou-se culpado por iniciar um incêndio sem permissão, sendo condenado, no mês passado, a cinco anos de liberdade condicional e ao pagamento de uma multa de 100 mil dólares, assim como ao pagamento de 500 dólares por mês nos próximos 20 anos.