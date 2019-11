A tragédia das irmãs Mirabal: o assassinato que deu origem ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres 

O aviso tornou-se um facto concreto pouco depois. Corria o dia 25 de novembro de 1960, quando o seu corpo foi encontrado no fundo de um barranco, no interior de um jipe, junto com os corpos das suas irmãs, Patria e Maria Teresa, além do motorista Rufino de la Cruz. E desde então as irmãs Mirabal converteram-se num símbolo mundial da luta da mulher. Assim, a cada 25 de novembro, a força de Minerva, Patria e María Teresa faz-se sentir, sobretudo desde que as Nações Unidas o declararam Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher, em sua homenagem.

Conhecidas como "Las Mariposas" (as borboletas), as mulheres nascidas numa família rica da província dominicana de Salcedo (hoje curiosamente chamada de Hermanas Mirabal) tinham formação universitária, maridos, filhos e cerca de uma década de ativismo político na época em que foram mortas. Duas delas, Minerva e María Teresa, tinham mesmo passado pela prisão em várias ocasiões. Uma quarta irmã, Adela "Dedé" Mirabal, que morreu em 2014, teve um papel menos ativo e conseguiu salvar-se.

Naquele fatídico 25 de novembro, funcionários da polícia secreta intercetaram o veículo que transportava as irmãs numa estrada da província de Salcedo, no norte do país. As mulheres tinham sido enforcadas e depois espancadas para que, quando o veículo caísse do precipício, a morte parecesse resultado de um acidente de carro. Tinham entre 26 e 36 anos e 5 filhos

Hoje Minerva, Patria e María Teresa são um símbolo da República Dominicana. Além disso, desde 1981 a data das suas mortes tornou-se também, em toda a América Latina, um dia para marcar a luta das mulheres contra a violência. E, desde 1999, que a ONU transformou o dia numa data comemorativa internacional. Segundo as contas daquela instituição, em todo o mundo, a violência dentro da própria casa é a principal causa de lesões sofridas por mulheres entre os 15 e 44 anos.