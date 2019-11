Este é Narval, o cachorro com uma cauda extra na testa que está a deliciar a Internet

Os narvais, mais conhecidos como as baleias do Ártico, são inconfundíveis graças ao seu dente canino protuberante e inspiraram os voluntários da Mac's Mission, organização que se dedica a ajudar cães com necessidades especiais, na hora de dar um nome ao cachorro que recolheram no sábado. Narval tem uma pequena cauda mesmo entre os olhos, além da "normal".

"Parece completamente saudável, tirando alguns parasitas normais nos cachorros que já estão a ser tratados", explicou a organização no Facebook.

As radiografias mostraram que a cauda não tem nenhuma ligação interna - e não, não abana como a outra - e não parece ter qualquer utilidade. Mas como também não parece causar a Narval qualquer incómodo, os veterinários optaram por deixá-la ficar.

O cachorro foi encontrado junto a um cão adulto, que a Mac's Mission especula ser o pai, e, apesar de já ter milhares de fãs online (e mais de 50 pedidos de adoção), ainda não está disponível para ter novos donos.