Alterações climáticas provocam mudanças genéticas em veados-vermelhos

Uma população de veados vermelhos na ilha escocesa de Rum evidenciou a um grupo de cientistas o primeiro caso de uma modificação na evolução de animais selvagens devido às alterações climáticas provocadas pelo Homem. O estudo publicado no jornal PLOS Biology revelou que os animais desta pequena ilha estão, a cada ano, a dar à luz mais cedo, e tudo indica que estas alterações genéticas estão relacionadas com o aumento da temperatura.

Dados de pesquisas anteriores, da década de 1970, permitiram à equipa de cientistas, da Universidade de Edimburgo, descobrir que as datas médias de nascimento estavam a ficar cada vez mais adiantadas, a um ritmo de cerca de três dias por década, em parte devido a uma exposição maior a temperaturas quentes, causando alterações no comportamento e fisiologia do cervo. As fêmeas dão à luz uma única cria a cada ano, e aqueles que se reproduzem no início do ano têm mais descendentes ao longo da vida, dizem os investigadores. Sally Thomas, diretora do Scottish Natural Heritage, disse: “Estas descobertas são um exemplo fascinante do impacto que as mudanças climáticas podem ter sobre a vida selvagem. Mais e mais pesquisas estão a demonstrar que as alterações climáticas estão influenciar as espécies no Reino Unido e no mundo. "

Estes novos dados mostram que isso se deve em parte a uma combinação entre os genes que fazem as fêmeas dar à luz mais cedo e o maior sucesso reprodutivo geral. Como resultado, os genes responsáveis pela procriação adiantada tornaram-se mais comuns ao longo do tempo nesta população de cervos.

Timothee Bonnet, professor na Universidade Nacional Australiana, que liderou o estudo, disse: "Este é um dos poucos casos em que documentamos a evolução em ação, mostrando que pode ajudar as populações a adaptarem-se ao aquecimento climático". “Estudos de longo prazo da vida útil individual são uma das poucas maneiras de entender como as populações respondem às mudanças ambientais e como controlar os seus efeitos. ", confessou a professora Josephine Pemberton, da Escola de Ciências Biológicas da Universidade de Edimburgo, que também participou no estudo.