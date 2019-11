Chama-se B. e é a primeira abelha-influencer do Instagram 

Em meia dúzia de meses, angariou mais de 140 mil seguidores. A B., uma ideia da instituição francesa Beefund Foundation, é a primeira abelha digital influencer e veio parar àquela rede numa tentativa de chamar a atenção do mundo para os problemas que têm devastados milhares de abelhas todos os anos.

"Sou B, a primeira abelha influencer. Quero agradar a marcas de todo o mundo para arrecadar dinheiro para salvar abelhas, muitas das quais desaparecem todos os anos. Preciso de você: quanto mais seguidores tenho no Instagram, mais marcas me interessam e mais dinheiro vou colher", diz, na sua apresentação.

O perfil de B. já conta com mais de 140 mil seguidores e, tal como outros instagramers, posta fotos do seu dia a dia – sempre com muito sentido de humor.

"Não há melhor lugar do que a cama quando está chuvoso lá fora. Mesmo sendo muito importante para a natureza, não gosto muito de chuva porque me arrepia o cabelo! Alguma recomendação de livro?", diz B, deitada antes de dormir.

A sua grande preocupação é, claro, a proteção da espécie, já que a população de abelhas está a diminuir a um ritmo perigoso, representando uma enorme ameaça à produção mundial de alimentos, que depende muito dos polinizadores. "É essencial salvar o planeta...e as abelhas tambem", sublinha B., numa piscadela de olho em causa própria - mas não só, dizemos nós.